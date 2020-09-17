Канье Уэст нарушил правила Twitter, выложив номер редактора Forbes. Возможно, его аккаунт заморозили

Во время очередного твит-шторма рэпер Канье Уэст опубликовал номер телефона, заявив, что он принадлежит редактору Forbes. Своих поклонников музыкант призвал позвонить журналисту.
В Twitter сказали, что поступок артиста нарушает правила платформы. Как уточняет NBC, размещение личных данных, таких как номер телефона или домашний адрес расценивается большинством онлайн-сервисов как нарушение конфиденциальности.
Через час после публикации твит пропал. Неизвестно, удалил ли сообщение сам Twitter или артист сделал это по просьбе соцсети.
Согласно правилам Twitter, за первое нарушение его политики аккаунт будет временно заблокирован. За повторное нарушение учетную запись заблокируют без возможности восстановления.
До конца неясно, заморозила ли соцсеть аккаунт Канье Уэста, как того требуют правила. Однако последнее сообщение в твиттере рэпера появилось 17 часов назад (на момент публикации новости).
Во время последнего твит-шторма Уэст опубликовал не только телефон редактора Forbes, но и 114 твитов со скриншотами своего контракта с лейблом Universal. Он заявил, что способ работы лейблов с артистами — это современное рабство и отказался выпускать новую музыку, пока Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing не освободят его от контрактов.
Затем рэпер выложил видео, на котором он справляет нужду на статуэтку «Грэмми», брошенную в унитаз, пообещал, что не остановится на этом, и назвал себя «Baby Putin».
Накануне Уэст также обращался в твиттере к образу российского президента. Он поделился фотографией с Путиным, который совершает бросок соперника на тренировке по дзюдо. Подписал он изображение так: «Правило номер один: слушайте Канье Уэста».
В июле Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»), а программу озвучил достаточно радикальную. Затем он выступил перед избирателями, но его речь многие восприняли как проявление маниакального эпизода биполярного расстройства, которым страдает рэпер. Сейчас музыкант вышел из президентской гонки.
В августе Уэст заявил, что хочет создать христианский TikTok. «Мы молимся, что сможем работать вместе с TikTok, чтобы создать соответствующую христианству версию. Она должна быть безопасной для детей всего мира», — писал он.
В прошлом году музыкант выпустил альбом «Jesus Is King». Прочитать о нем можно здесь. Этим летом он анонсировал новую пластинку, которая должна была называться «God’s County», позже рэпер изменил название на «Donda».