Канье Уэст нарушил правила Twitter, выложив номер редактора Forbes. Возможно, его аккаунт заморозили

Во время очередного твит-шторма рэпер Канье Уэст опубликовал номер телефона, заявив, что он принадлежит редактору Forbes. Своих поклонников музыкант призвал позвонить журналисту.

В Twitter сказали, что поступок артиста нарушает правила платформы. Как уточняет NBC, размещение личных данных, таких как номер телефона или домашний адрес расценивается большинством онлайн-сервисов как нарушение конфиденциальности.

Через час после публикации твит пропал. Неизвестно, удалил ли сообщение сам Twitter или артист сделал это по просьбе соцсети.

Согласно правилам Twitter, за первое нарушение его политики аккаунт будет временно заблокирован. За повторное нарушение учетную запись заблокируют без возможности восстановления.

До конца неясно, заморозила ли соцсеть аккаунт Канье Уэста, как того требуют правила. Однако последнее сообщение в твиттере рэпера появилось 17 часов назад (на момент публикации новости).

Во время последнего твит-шторма Уэст опубликовал не только телефон редактора Forbes, но и 114 твитов со скриншотами своего контракта с лейблом Universal. Он заявил, что способ работы лейблов с артистами — это современное рабство и отказался выпускать новую музыку, пока Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing не освободят его от контрактов.

Затем рэпер выложил видео, на котором он справляет нужду на статуэтку «Грэмми», брошенную в унитаз, пообещал, что не остановится на этом, и назвал себя «Baby Putin».