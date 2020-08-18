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Канье Уэст хочет создать христианский TikTok

Илья Голубев
Сегодня в 13:44

Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет работать вместе с разработчиками соцсети TikTok для создания ее соответствующей христианству версии — Jesus Tok.

«Мне только что было видение… Jesus Tok… Я смотрел TikTok вместе со своей дочерью и, как христианский отец, был возмущен многим контентом, но я очень люблю технологии. <…> Мы молимся, что сможем работать вместе с TikTok, чтобы создать соответствующую христианству версию. Она должна быть безопасной для детей всего мира… Во имя Иисуса… Аминь», — написал рэпер в твиттере.

Пока неизвестно, насколько серьезны эти намерения, однако в последнее время Канье Уэст нередко выступает с одиозными инициативами, которые пытается претворить в жизнь. Например, 16 июля он зарегистрировался кандидатом в президенты США. В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»), а программу озвучил достаточно радикальную. Уже 20 июля Канье Уэст выступил перед избирателями, но его речь многие восприняли как проявление маниакального эпизода биполярного расстройства, которым страдает рэпер (о чем серьезно беспокоится его семья).

При этом у компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, сейчас проблемы с властями США — соцсеть собираются заблокировать из‑за угрозы национальной безопасности страны.

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