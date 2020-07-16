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Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Анастасия Цой
Сегодня в 11:22

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты Америки. Об этом свидетельствует специальная форма на сайте Федеральной избирательной комиссии США.

Музыкант подал документы в избирательную комиссию штата Оклахома, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки. Как сообщает Associated Press, в других штатах он эти сроки пропустил.

Из заявки следует, что рэпер будет баллотироваться от комитета «Канье 2020». В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»). Ранее Уэст объяснял название тем, что когда он выиграет, это будет как всеобщий день рождения.

Издание TMZ уточняет, что Уэст еще не подал более важную справку — о сборе или тратах более 5000 долларов на избирательную кампанию. Без нее он не сможет стать кандидатом в президенты.

Уэст заявил о своем намерении баллотироваться ко Дню независимости. В сети к этой идее отнеслись неоднозначно. Рэпер между тем раскрыл некоторые детали своей предвыборной кампании. На посту президента США Уэст собирался, например, продвигать баскетбол и бороться против абортов.

Вчера участник избирательной кампании Уэста Стив Крамер заявил, что музыкант вышел из президентской гонки. До этого СМИ писали, что его выдвижение в качестве кандидата могло быть проявлением маниакального эпизода биполярного аффективного расстройства.

По данным консалтинговой компании Redfield & Wilton Strategies, за Канье Уэста на президентских выборах готовы проголосовать 2% американцев.

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