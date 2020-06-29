Канье Уэст показал тизер нового клипа для своего грядущего альбома «God's County»

Рэпер Канье Уэст анонсировал в твиттере выход своего грядущего альбома «God's County» и выпустил тизер к клипу на один из синглов с него.
Режиссером видео выступит кинематографист и современный художник Артур Джафа, который уже работал с Канье над проектом «Love is the message, the message is Death», выпущенным в 2016 году.
В октябре 2019 года вышел последний на данный момент альбом Канье, «Jesus Is King», с хором, госпелом, величественными ударными и многочисленными обращениями к Богу. Рецензию «Афиши Daily» на пластинку можно прочитать здесь.
По итогам прошлого года Уэст оказался самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes. С помощью кроссовок Yeezy, выпущенных совместно с adidas, он заработал 150 млн долларов. Как раз недавно Канье Уэст показал новые кроссовки Yeezy 451. Также стало известно, что компания может начать выпускать косметику. В апреле Forbes признал Канье Уэста миллиардером, но тот с этой оценкой не согласился.