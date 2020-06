Канье Уэст показал тизер нового клипа для своего грядущего альбома «God's County»

Рэпер Канье Уэст анонсировал в твиттере выход своего грядущего альбома «God's County» и выпустил тизер к клипу на один из синглов с него.

Режиссером видео выступит кинематографист и современный художник Артур Джафа, который уже работал с Канье над проектом «Love is the message, the message is Death», выпущенным в 2016 году.