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Аборты, ЛГБТ и контроль оружия: Канье Уэст выступил перед избирателями

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:09

Рэпер и миллиардер Канье Уэст впервые выступил перед избирателями в американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина (здесь он зарегистрировался как участник выборов президента США). Он поговорил о рабстве и своем отношении к абортами, а также заплакал во время встречи. Полная запись трансляции доступна на фейсбуке.

Уэст вышел к зрителям в бронежилете, на его голове были выбриты цифры «2020». Присутствующих обязали носить медицинские маски, а также соблюдать правила дистанцирования. Канье говорил без помощи микрофона, а встреча длилась около часа.

Рэпер затронул тему расизма. Он обвинил Гарриет Табмен (американская аболиционистка и борец против рабства, которая помогла десяткам темнокожих рабов. — Прим. ред.) в том, что она на самом деле никого не освободила, а рабы «просто стали работать на других белых людей».

Канье также поговорил об абортах. Он заявил, что мог не появиться на свет, потому что его отец хотел, чтобы мать сделала аборт, а сам Канье требовал того же от своей жены Ким Кардашьян, когда та была беременна их дочерью Норт. «Я почти убил свою дочь», — сказал Уэст и заплакал.

Рэпер уточнил, что он против запрета абортов, но хочет, чтобы семьям оказывалась финансовая помощь — это поможет сохранить детей, считает Канье. «Каждый, у кого есть ребенок, получит миллион долларов или что‑то вроде того», — заявил Уэст.

Во время выступления перед избирателями Канье высказался о том, что «ружья не убивают людей, а это делают люди», и своем отношении к ЛГБТ-персонам (рэпер считает, что «Иисус любит всех», «а плохих людей нет»).

«Стрелять — это прикольно. Штука в том, что если вы все сложите оружие, когда другие страны придут к нам, а у вас оружия нет, как думаете, что произойдет? Вас поработят», — заявил Канье.

Он также заявил, что ему «***** (нет дела. — Прим. ред.), станет ли он президентом», а главное — «служить Господу».

Выступление Уэста вызвало разговоры о его ментальном состоянии: многие считают, что эмоциональная речь Канье может быть проявлением маниакального эпизода биполярного расстройства, которым страдает рэпер.

16 июля Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Музыкант подал документы в избирательную комиссию штата Оклахома, где 15 июля было крайним сроком подачи заявки. Из заявки следует, что рэпер будет баллотироваться от комитета «Канье-2020». В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «Партия дня рождения», и как «Вечеринка по случаю дня рождения»).

19 июля Канье анонсировал выход нового альбома «Donda» из 20 треков, но вскоре удалил твит об этом. Если он не шутил, то пластинка должна выйти 24 июля.

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