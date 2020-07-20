Аборты, ЛГБТ и контроль оружия: Канье Уэст выступил перед избирателями

Рэпер и миллиардер Канье Уэст впервые выступил перед избирателями в американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина (здесь он зарегистрировался как участник выборов президента США). Он поговорил о рабстве и своем отношении к абортами, а также заплакал во время встречи. Полная запись трансляции доступна на фейсбуке.

Уэст вышел к зрителям в бронежилете, на его голове были выбриты цифры «2020». Присутствующих обязали носить медицинские маски, а также соблюдать правила дистанцирования. Канье говорил без помощи микрофона, а встреча длилась около часа.

Рэпер затронул тему расизма. Он обвинил Гарриет Табмен (американская аболиционистка и борец против рабства, которая помогла десяткам темнокожих рабов. — Прим. ред.) в том, что она на самом деле никого не освободила, а рабы «просто стали работать на других белых людей».

Канье также поговорил об абортах. Он заявил, что мог не появиться на свет, потому что его отец хотел, чтобы мать сделала аборт, а сам Канье требовал того же от своей жены Ким Кардашьян, когда та была беременна их дочерью Норт. «Я почти убил свою дочь», — сказал Уэст и заплакал.