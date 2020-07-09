перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сериал «Чудесные годы» вернется на ABC 3:58
Канье Уэст рассказал детали своей предвыборной президентской кампании 3:33
СБПЧ выпустила новый клип на песню «Король» 2:44
Губернатора Хабаровского края подозревают в серии заказных убийств 2:28
На мужчину, нападавшего на женщин в парке, завели уголовное дело 2:07
Группа Massive Attack анонсировала выход нового EP 1:32
Эрнест Клайн выпустит книгу «Второму игроку приготовиться» в ноябре 1:04
Future Islands выпустили видео на песню «For sure» 0:11
Variety: Spotify запустится в России 15 июля Вчера в 23:39
Брайан Крэнстон в трейлере фильма «Айван, единственный и неповторимый» Вчера в 22:45
В телеграме появился маркет-плейс Clastr Вчера в 22:29
Universal Pictures/YouTube Выход фильма «Хэллоуин убивает» отложен на год
Выход фильма «Хэллоуин убивает» отложен на год Вчера в 21:53
Евгений Миронов сыграет Петра Чайковского в проекте Кирилла Серебренникова Вчера в 21:50
Нинджа, один из самых популярных стримеров в мире, провел первую трансляцию на YouTube Вчера в 21:41
Фанаты «Зенита» освистали губернатора Петербурга во время церемонии награждения команды Вчера в 20:54
В Подмосковье в июле откроются пляжи, кафе и рестораны Вчера в 20:43
Amazon Prime Video/YouTube Посмотрите тизер-трейлер второго сезона «Пацанов»
Посмотрите тизер-трейлер второго сезона «Пацанов» Вчера в 20:20
Штурм парламента Сербии, трейлер «Петровых в гриппе» и другие новости дня Вчера в 20:18 Дайджест
Джеймс Блейк выпустил новый летний сингл «Are You Even Real» Вчера в 20:15
Паоло Соррентино снимет фильм для Netflix Вчера в 19:29
Отключить рекламу

Канье Уэст рассказал детали своей предвыборной президентской кампании

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:33

Канье Уэст дал первое большое интервью Forbes после заявления о том, что он намерен баллотироваться в президенты США. В нем музыкант раскрыл некоторые детали своей предвыборной кампании.

Уэст заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы как независимый кандидат и что его заявление о намерении стать президентом не было шуткой. Потенциальным вице-президентом Канье пригласил стать проповедника их Вайоминга Мишель Тидбал, а Илона Маска попросил бы стать своим советником и главой NASA.

Рэпер раскритиковал обоих участвующих в гонке кандидатов. Он заявил, что больше не поддерживает действующего президента США Дональда Трампа, а также назвал Джо Байдена «заурядным человеком».

Кроме того, Уэст высказался против всеобщей вакцинации (он считает ее «знаком зверя»), против идеи планирования семьи, против абортов и смертной казни. В интервью музыкант неоднократно обращался к вопросу своей религии, которая определяет большинство его убеждений.

В частности, рэпер надеется вновь ввести обязательные молитвы в школах. Помимо этого, Уэст намерен бороться с обилием химикатов в промышленности и планирует разобраться с полицейским произволом.

При этом музыкант отметил, что еще не продумал внешнеполитический курс США, а на вопрос о налоговой политике ответил, что только собирается разобраться в этой теме. По словам Уэста, он «исследует ее с помощью авторитетных экспертов, которые верят в Бога и найдут лучшее решение».

«Я сосредоточен в первую очередь на защите Америки нашими великолепными вооруженными силами. Давайте сначала разберемся с нашими внутренними проблемами», — отметил Канье.

Также музыкант намерен поддерживать мировой баскетбол. «Когда я стану президентом — позвольте мне дать некоторые обещания — НБА будет проводить игры повсюду, от Нигерии до Наньчана, и мир увидит величайших спортсменов», — сказал Уэст.

Канье Уэст планирует баллотироваться на пост президента США под лозунгом «Да!», а названием его предвыборной кампании станет «Birthday party» — «Вечеринка по случаю дня рождения». «Потому что в тот момент, когда мы победим, у всех будет день рождения», — объяснил музыкант.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Эскобар
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус разыгрывают сцены из жизни кровавого наркобарона Эскобара
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
поп
The Neighbourhood
Страстный поп-рок о любви и вечной юности
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить