Канье Уэст рассказал детали своей предвыборной президентской кампании

Канье Уэст дал первое большое интервью Forbes после заявления о том, что он намерен баллотироваться в президенты США. В нем музыкант раскрыл некоторые детали своей предвыборной кампании.

Уэст заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы как независимый кандидат и что его заявление о намерении стать президентом не было шуткой. Потенциальным вице-президентом Канье пригласил стать проповедника их Вайоминга Мишель Тидбал, а Илона Маска попросил бы стать своим советником и главой NASA.

Рэпер раскритиковал обоих участвующих в гонке кандидатов. Он заявил, что больше не поддерживает действующего президента США Дональда Трампа, а также назвал Джо Байдена «заурядным человеком».

Кроме того, Уэст высказался против всеобщей вакцинации (он считает ее «знаком зверя»), против идеи планирования семьи, против абортов и смертной казни. В интервью музыкант неоднократно обращался к вопросу своей религии, которая определяет большинство его убеждений.

В частности, рэпер надеется вновь ввести обязательные молитвы в школах. Помимо этого, Уэст намерен бороться с обилием химикатов в промышленности и планирует разобраться с полицейским произволом.

При этом музыкант отметил, что еще не продумал внешнеполитический курс США, а на вопрос о налоговой политике ответил, что только собирается разобраться в этой теме. По словам Уэста, он «исследует ее с помощью авторитетных экспертов, которые верят в Бога и найдут лучшее решение».

«Я сосредоточен в первую очередь на защите Америки нашими великолепными вооруженными силами. Давайте сначала разберемся с нашими внутренними проблемами», — отметил Канье.

Также музыкант намерен поддерживать мировой баскетбол. «Когда я стану президентом — позвольте мне дать некоторые обещания — НБА будет проводить игры повсюду, от Нигерии до Наньчана, и мир увидит величайших спортсменов», — сказал Уэст.

Канье Уэст планирует баллотироваться на пост президента США под лозунгом «Да!», а названием его предвыборной кампании станет «Birthday party» — «Вечеринка по случаю дня рождения». «Потому что в тот момент, когда мы победим, у всех будет день рождения», — объяснил музыкант.