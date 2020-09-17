Бесплатная вакцинация от COVID-19 начнется в Подмосковье в декабре или январе

Бесплатная вакцинация от коронавируса начнется в Московской области в декабре или с Нового года, сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

По словам губернатора, прививки начнут делать сразу после регистрации вакцины — сейчас она проходит третий этап клинических исследований. Воробьев подчеркнул, что «необходимо получить окончательные документы для того, чтобы вакцина была безупречная».

«Как только пройдут все регистрационные мероприятия, начнем вакцинировать. <…> Я очень надеюсь, что с Нового года, с декабря, мы тоже начнем вакцинировать», — сказал губернатор.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний вакцины примут участие граждане Беларуси, а также Венесуэлы и, возможно, Мексики.