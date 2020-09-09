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Die Zeit: Навального отравили новым типом «Новичка», от которого он должен был умереть в самолете

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:24

Немецкое издание Die Zeit выпустило материал, в котором говорится, что Алексея Навального отравили новым типом «Новичка» — от него политик должен был скончаться в самолете.

Издание уточняет, что глава Фонда борьбы с коррупцией был отравлен «российскими спецслужбами по заказу Кремля». Согласно анализам, проведенным Институтом фармакологии и токсикологии бундесвера, Навального отравили модифицированной версией яда «Новичок», «с которой до сих пор в мире не сталкивались». По информации Die Zeit этот вид «Новичка» гораздо токсичнее и опаснее других разновидностей.

Исследователи сделали такой вывод, исходя из анализов вещества, которое обнаружили на горлышке бутылки, из которой пил политик, и его руках. Издание пишет, что яд, который действует медленно, подмешали Навальному в чай или обработали им край чашки.

Как уточняется в материале Die Zeit Навальный должен был умереть на борту самолета, но этому помешала череда «удачных совпадений»: пилоты оперативно посадили самолет, а омские врачи успели вколоть политику атропин.

В Берлине уверены, что за отравлением Навального стоят российские спецслужбы потому, что создание такого яда требует наличия специальной лаборатории. Вероятность того, что за покушением стоят иностранные спецслужбы, немецкие эксперты отметают, уточняя, что за Навальным пристально следило ФСБ.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября политика вывели из комы, он начал реагировать на слова окружающих.

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления оппозиционера. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать.

Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении. В Кремле считают, что нет никакого повода для обвинений в адрес российского государства.

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