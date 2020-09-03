«Не думаю вообще, что кому‑то это могло быть выгодно»: Песков об отравлении Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об отравлении политика Алексея Навального. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому‑то это могло быть выгодно. Если просто трезво смотреть на происходящее», — заявил Песков.

Он добавил, что стоит «аккуратно говорить насчет обвинения российского государства». «Нет никакого повода для обвинений. Никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также отметил, что в Кремле не видят оснований для санкций против России и строительства «Северного потока-2» (газопровода из России в Германию) из‑за ситуации с Навальным: «Мы не понимаем, что может быть причиной для каких‑либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым».

По словам Пескова, Кремль не может комментировать заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Навального, так как России не предоставили результаты исследований немецких специалистов: «Мы надеемся, что удастся установить причины произошедшего, мы в этом заинтересованы, мы этого хотим, и для этого нам нужна информация из Германии. Информации из Германии мы пока не имеем».

По той же причине, как говорит пресс-секретарь, не может быть возбуждено уголовное дело. «Все анализы, которые были взяты, все образцы биологических проб и так далее не позволили нашим специалистам — это и врачи, и токсикологи, и так далее — выявить какие‑либо отравляющие вещества», — добавил он.

Вчера стало известно, что у Алексея Навального нашли следы отравления ядом из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовала комментария от российских властей и заявила, что оппозиционера отравили специально, чтобы заставить его замолчать.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он все еще находится в коме в тяжелом состоянии.