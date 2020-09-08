Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима

Пресненский районный суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Его приговорили к 8 годам колонии общего режима.

Суд также постановил выплатить сыну погибшего Сергея Захарова 800 тыс. рублей. Его лишили водительских прав на три года. Потерпевшие наказанием удовлетворены, защита приговор обжаловать приговор не будет. Актера взяли под стражу в зале суда. Во время оглашения приговора Ефремов промолчал.

Ранее прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима, лишения прав на три года и компенсацию для родственников Сергея Захарова — по одному рублю вдове, сыну и брату, а также 500 тыс. рублей для другого сына погибшего. Защита просила суд обойтись без тюремного заключения.

Ефремова признали виновным в ДТП, повлекшем за собой смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Согласно приговору, вина актера «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание вины». У погибшего водителя фургона Сергея Захарова алкоголя в крови не нашли, а тормозная система автомобиля Ефремова была в порядке, показала экспертиза. Показания свидетей Ефремова — Кобца, Гаева и Бадасяна — суд не принял.

Судья Елена Абрамова отметила, что актер нарушил значительное число правил дорожного движения, в результате чего выехал на встречную полосу, потеряв управление автомобилем, и стал виновником столкновения. При этом Ефремов управлял им лично. Также Абрамова добавила, что суд доверяет изначальным показаниям Ефремова — актер признавал вину и лишь затем отказался от этого признания.

Суд отказался доверять показаниям, согласно которым смерть Захарова могла наступать из‑за людей, помогавших переворачивать его машину после столкновения, или по неосторожности врачей.

Актера признали вменяемым. Судья обратила внимание на то, что ранее Ефремов не был судим и имеет малолетних детей, а также раскаялся во время предварительного следствия.