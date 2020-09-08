Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима

Пресненский районный суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Его приговорили к 8 годам колонии общего режима.
Суд также постановил выплатить сыну погибшего Сергея Захарова 800 тыс. рублей. Его лишили водительских прав на три года. Потерпевшие наказанием удовлетворены, защита приговор обжаловать приговор не будет. Актера взяли под стражу в зале суда. Во время оглашения приговора Ефремов промолчал.
Ранее прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии общего режима, лишения прав на три года и компенсацию для родственников Сергея Захарова — по одному рублю вдове, сыну и брату, а также 500 тыс. рублей для другого сына погибшего. Защита просила суд обойтись без тюремного заключения.
Ефремова признали виновным в ДТП, повлекшем за собой смерть человека и совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Согласно приговору, вина актера «полностью подтверждается доказательствами, несмотря на непризнание вины». У погибшего водителя фургона Сергея Захарова алкоголя в крови не нашли, а тормозная система автомобиля Ефремова была в порядке, показала экспертиза. Показания свидетей Ефремова — Кобца, Гаева и Бадасяна — суд не принял.
Судья Елена Абрамова отметила, что актер нарушил значительное число правил дорожного движения, в результате чего выехал на встречную полосу, потеряв управление автомобилем, и стал виновником столкновения. При этом Ефремов управлял им лично. Также Абрамова добавила, что суд доверяет изначальным показаниям Ефремова — актер признавал вину и лишь затем отказался от этого признания.
Суд отказался доверять показаниям, согласно которым смерть Захарова могла наступать из‑за людей, помогавших переворачивать его машину после столкновения, или по неосторожности врачей.
Актера признали вменяемым. Судья обратила внимание на то, что ранее Ефремов не был судим и имеет малолетних детей, а также раскаялся во время предварительного следствия.
Поддержать Ефремова в суд приехали актеры Иван Охлобыстин, Михаил Горевой, Алексей Макаров, Никита Джигурда, певец Гарик Сукачев, художник Евгений Митта, писатель Дмитрий Быков, сестра актера и его жена Софья Кругликова, Никита Высоцкий и даже шаман. Также у здания Пресненского суда, где артисту вынесли приговор, появились барабанщицы, отбивающие марш.
К полудню полиция начала задерживать людей у здания суда. Полицейские отвели в автозак двоих мужчин, а также задержали «магов», которые проводили обряд на фотографиями Ефремова и адвоката потерпевшей стороны Добровинского. Одним из них оказался участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин, также называющий себя «Ключником».
Сам Ефремов приехал на оглашение приговора без вещей. У суда актера встретили журналисты, а также группа поддержки, состоящая из «женщин среднего и пожилого возраста», а также друзей артиста.
3 сентября Ефремов признал в суде свою вину и выступил с последним словом. Он заявил, что раскаивается, а «алкоголь — дикое зло». Актер назвал срок, который запросил прокурор, «кровожадным» и «смертельным», и отметил, что не доживет до освобождения. Также он зачитал стихи о погибшем Сергее Захарове.
Ранее в ходе судебного заседания 3 сентября прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Она добавила, что его исправление возможно «лишь в условиях изоляции от общества». Актер же признал свою вину, сказав, что «не спал несколько ночей».
Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.
Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.