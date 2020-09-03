Ефремов выступил с последним словом и зачитал стихотворение о погибшем. Приговор огласят 8 сентября

Актер Михаил Ефремов 3 сентября выступил с последним словом в суде по делу о смертельном ДТП. Он вновь признал свою вину, но в прениях сторон участвовать отказался, сообщает ТАСС.

«Я понимаю, что я не прав во всем. Я признаю свою вину, я раскаиваюсь в том, что я сделал. Наверное, по всему. Такие шикарные доказательства. Если это сделал я, то я не знаю, что мне делать дальше. Алкоголь — дикое зло. Надо знать меру. Не знаешь меру — пойдешь на 11 лет на нары», — сказал Ефремов.

Актер заявил, что если бы он воспользовался «телефонным правом», то избежал бы суда. «Тут говорили, что я отмазывался, что я пользовался «телефонным правом», но нет, этого не было. Если бы это было, суда бы не было», — сказал Ефремов.

Также актер зачитал в зале суда стихотворение о погибшем водителе грузовика Сергее Захарове, пишет 360.tv:

«Сергей, мы не были знакомы.

Наше знакомство стало ужасным.

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный человек.

Господи, дай мне немного сил.

А Сергею — рая.

Вот бы поговорить с ним.

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края».

Актер назвал приговор, который запросило обвинение, «кровожадным» и «смертельным», и отметил, что не доживет до освобождения.

Приговор актеру огласят 8 сентября, в 11 утра по московскому времени. Ранее защитник актера Эльман Пашаев просил суд вынести «любой» приговор, не связанный с лишением свободы. «Он гражданин или кто? Нет, он Ефремов, и его судят как Ефремова», — утверждал адвокат в суде.

Ранее в ходе судебного заседания 3 сентября прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Она добавила, что его исправление возможно «лишь в условиях изоляции от общества». Актер же признал свою вину, сказав, что «не спал несколько ночей».

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.