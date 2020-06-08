Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе «Гранд-Чероки», совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля», — заявил собеседник агентства, отметив, что у актера есть признаки опьянения.