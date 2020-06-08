Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе «Гранд-Чероки», совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля», — заявил собеседник агентства, отметив, что у актера есть признаки опьянения.
По данным Baza, водителя фургона, с которым столкнулся автомобиль Ефремова, зажало в салоне. ТАСС пишет, что он находится в крайне тяжелом состоянии. Сам актер практически не пострадал. Baza отмечает, что вместе с Ефремовым в машине были два пассажира: актер Иван Стебунов и его жена Елена Власова.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, полицейские задержали Михаила Ефремова и отправили на медицинское освидетельствование. Собеседник агентства уточнил, что, если пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, в отношении актера могут возбудить уголовное по статье, предусматривающей до семи лет лишения свободы. Также, по его словам, актеру грозит лишение водительских прав и административный штраф.