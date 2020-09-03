Михаил Ефремов признал свою вину в суде

Актер Михаил Ефремов в суде признал свою вину в ДТП, повлекшем смерть человека. Об этом пишет ТАСС.
«У меня заявление. Я признаю свою вину», — сказал Ефремов.
Прокурор на прениях сторон заявил, что вина актера доказана.
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Актер Михаил Ефремов в суде признал свою вину в ДТП, повлекшем смерть человека. Об этом пишет ТАСС.
«У меня заявление. Я признаю свою вину», — сказал Ефремов.
Прокурор на прениях сторон заявил, что вина актера доказана.
Новость дополняется
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