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Михаил Ефремов признал свою вину в суде

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:35

Актер Михаил Ефремов в суде признал свою вину в ДТП, повлекшем смерть человека. Об этом пишет ТАСС.

«У меня заявление. Я признаю свою вину», — сказал Ефремов.

Прокурор на прениях сторон заявил, что вина актера доказана.

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