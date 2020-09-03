Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима

Прокурор попросила приговорить актера Михаила Ефремова к реальному сроку — 11 годам колонии общего режима. Об этом пишет ТАСС.

«Считаю, что исправление Ефремова возможно лишь в условиях изоляции от общества», — заявила она, добавив, что актер «раскаялся не искренне в совершенном им ДТП».

Прокурор также попросила суд не воспринимать всерьез показания трех свидетелей, заявивших, что Ефремова не было за рулем в момент ДТП. «Ввиду существенных противоречий показаний свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна с показаниями других свидетелей и с данными камер видеонаблюдения, прошу суд отнестись к их показаниям скептически», — сказала гособвинитель.

Она заявила, что характер травм Ефремова — след на шее и боль в груди — а также его эпителии на подушке безопасности «однозначно свидетельствуют о его присутствии за рулем».

Также гособвинитель попросила суд частично удовлетворить иск старшего сына погибшего на 500 тыс. руб и ранее заявленный иск семьи погибшего Захарова на 1 руб. По ее мнению, Ефремову также нужно запретить на три года управление транспортными средствами.

Ранее в ходе заседания Ефремов признал свою вину, сказав, что «не спал несколько ночей».

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.