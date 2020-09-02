Создатели «Новичка» усомнились в отравлении им Навального и назвали вероятное вещество-отравитель

Один из создателей яда «Новичок» Владимир Углев усомнился в том, что оппозиционного политика Алексея Навального могли им отравить. Его слова приводит «Интерфакс».

«Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и «Новичок» (А-234) можно исключить из списка веществ, так как из‑за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди», — заявил Углев.

При этом разработчик «Новичка» отметил в интервью изданию The Insider, что Навального могли отравить другим веществом из «Новичков». «Это может быть раствор (допустим, в диметилформамиде) твердого аналога А-234, а именно, твердого А-242, плюс добавка какого‑то более быстродействующего вещества, скрывающего симптомы (например, клофелин). <…> Именно раствором А-242 я и получил своё последнее поражение, но действовал быстро, опустив руку в раствор соляной кислоты, но верхняя часть кисти отпотевала несколько лет», — заявил Углев.

Другой специалист, принимавший участие в разработке «Новичка», доктор химических наук Леонид Ринк рассказал РИА «Новости», что симптомы отравления Навального не похожи на интоксикацию от «Новичка». «Были бы судороги и так далее. Совсем другие симптомы», — сказал он, добавив, что отравление «Новичком» привело бы к смерти, а не к коме.

Известие о том, что Навального могли отравить ядом типа «Новичок» вызвало реакцию со стороны европейских политиков. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Москву объяснить произошедшее и заявил, что «будет работать над тем, чтобы правосудие свершилось». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привлечь к ответственности виновных, генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России проведения «полного и прозрачного расследования», а в Совете Национальной безопасности США отметили, что готовы работать с международными партнерами над привлечением к правосудию отравителей.

В свою очередь, в российском МИД назвали произошедшее «очередной информационной кампанией» против России, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до вывоза Навального Берлин следов отравления у оппозиционера обнаружено не было.

О том, что у Навального нашли следы отравления ядом типа «Новичок», рассказали 2 сентября в правительстве Германии. В России ответили, что признаков отравления «Новичком» не нашли. Позже врачи клиники «Шарите» сообщили о текущем состоянии Навального: к вечеру 2 сентября политик все еще находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, ранее показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.