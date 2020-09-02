перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Навального отравили ядом типа «Новичок», Греция откроет границу и другие новости дня 20:30 Дайджест
Москино покажет документальный фильм о военной Москве. С живым музыкальным сопровождением! 20:00
Врачи клиники «Шарите» рассказали о состоянии Навального. Меркель потребовала ответа от России 19:05
В фонтане бельгийского города нашли сердце его первого мэра. Оно пролежало там больше ста лет 18:28
За проезд в московском метро можно будет платить лицом 17:26
Moscow-Live.ru/Flickr У Навального нашли следы яда из группы «Новичок»
У Навального нашли следы яда из группы «Новичок» 16:56
В Петербурге запустят водное такси 16:46
Башкирский шихан Куштау получил статус охраняемой территории. Теперь его разработка невозможна 15:58
Снуп Догг выпустил джин, вдохновленный его хитом «Gin and Juice» 15:49
В Минске пришли с обыском в офис IT-компании PandaDoc Микиты Микадо 15:29
Thibault Penin/Unsplash Оплата в рублях, русские дубляж и субтитры: Netflix локализует сервис в России
Оплата в рублях, русские дубляж и субтитры: Netflix локализует сервис в России 14:40
В Петербурге откроют кинотеатры, фуд-корты и отменят еще ряд ограничений 13:53
Ученые не обнаружили связь между интересом к порнографии и удовлетворенностью в отношениях 13:30
Картина, 40 лет считавшаяся подделкой, может быть работой Рембрандта или его учеников 12:05
У создателей первого серийного российского электромобиля Zetta нет денег на его выпуск 11:34
В России за сутки снова выявили почти 5000 новых заражений коронавирусом 10:43
Apple/YouTube Bloomberg: Apple представит осенью четыре модели iPhone и новый iPad
Bloomberg: Apple представит осенью четыре модели iPhone и новый iPad 10:07
Более 140 журналистов и политиков поручились за Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене 9:39
Адам Драйвер снимется в триллере «65» от сценаристов «Тихого места» 5:48
Хоррор «Крик» перезапустят. В нем сыграет звезда «Пацанов» Джек Куэйд 5:23
Отключить рекламу

Врачи клиники «Шарите» рассказали о состоянии Навального. Меркель потребовала ответа от России

Федор Кузьмин
Сегодня в 19:05

Врачи клиники «Шарите» рассказали о текущем состоянии здоровья Алексея Навального. Оппозиционер находится в серьезном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ, при этом симптомы отравления начали спадать, пишет ТАСС со ссылкой на заявление берлинских врачей.

«Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает», — отметили в больнице, добавив, что политик продолжает проходить лечение в отделении интенсивной терапии.

Берлинские врачи также заявили, что «нельзя исключать долгосрочные последствия тяжелого отравления». Находится ли Навальный в коме, в клинике не уточнили.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти дать объяснения по ситуации с Навальным. Она поддержала правительство ФРГ и заявила, что оппозиционер подвергся отравлению ядом из группы «Новичок». Также канцлер сказала, что Навального отравили, чтобы заставить его замолчать.

«Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы», — сказала Меркель.

О том, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», ранее заявили в кабмине Германии. Власти ФРГ пообещали проинформировать партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным и обсудить с ними совместную реакцию. Помимо этого, немецкое правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В России ответили, что никаких следов отравления в пробах оппозиционера не нашли.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, ранее показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
хип-хоп
«Summer Sound»: Хаски
Скандальный рэпер — талантливый исследователь русской хтони
поп
Artik & Asti
Успешный поп-дуэт на пересечении эстрадных трендов
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
ОЗХО
Правительство РФ
ЕС
НАТО
Генпрокуратура РФ
Люди
Алексей Навальный
Ангела Меркель
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить