Врачи клиники «Шарите» рассказали о состоянии Навального. Меркель потребовала ответа от России

Врачи клиники «Шарите» рассказали о текущем состоянии здоровья Алексея Навального. Оппозиционер находится в серьезном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ, при этом симптомы отравления начали спадать, пишет ТАСС со ссылкой на заявление берлинских врачей.

«Симптоматика блокировки холинэстеразы, вызванной отравлением, все больше спадает», — отметили в больнице, добавив, что политик продолжает проходить лечение в отделении интенсивной терапии.

Берлинские врачи также заявили, что «нельзя исключать долгосрочные последствия тяжелого отравления». Находится ли Навальный в коме, в клинике не уточнили.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российские власти дать объяснения по ситуации с Навальным. Она поддержала правительство ФРГ и заявила, что оппозиционер подвергся отравлению ядом из группы «Новичок». Также канцлер сказала, что Навального отравили, чтобы заставить его замолчать.

«Есть очень серьезные вопросы, на которые может ответить только российское правительство. И оно должно ответить. Судьба Алексея Навального привлекла внимание всего мира, мир будет ждать ответов на вопросы», — сказала Меркель.

О том, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», ранее заявили в кабмине Германии. Власти ФРГ пообещали проинформировать партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным и обсудить с ними совместную реакцию. Помимо этого, немецкое правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В России ответили, что никаких следов отравления в пробах оппозиционера не нашли.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, ранее показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Несмотря на это, Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении.