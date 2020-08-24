Немецкая клиника «Шарите»: Алексей Навальный был отравлен

Врачи немецкой клиники «Шарите» заявили, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. Об этом пишет РИА «Новости».

Клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точное вещество еще не выявлено, проводятся исследования. Также врачи сообщили, что состояние политика серьезное, он все еще находится в коме, но острой угрозы жизни нет.

20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, и самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.

Ранее омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно. 22 августа Навального все-таки доставили в берлинскую клинику «Шарите».