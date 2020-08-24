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«Проект»: российские власти «выстроили систему» по борьбе с Навальным

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:13
Обновлено сегодня в 12:42:

В Кремле заявили, что не отвечают за достоверность данных, которые публикуются со ссылкой на источники. «Это всегда делает достоверность информации частичной — ссылка на источник», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что состояние здоровья и лечение Навального «абсолютно не прерогатива президента».

Издание «Проект» опубликовало расследование, в котором утверждается, что российские власти «выстроили целую систему» по борьбе с Алексеем Навальным. Прочитать его можно здесь.

В материале «Проекта» говорится, что еще в 2017 году в правительстве хотели посадить Навального, но решили этого не делать, потому что опасались протестов. Вместо этого, уверяет «Проект», с Навальным стали бороться в медиа-поле через лояльных власти блогеров и журналистов: «стали вбрасывать тезис о том, что он — агент Кремля».

В частности в расследовании приводится свидетельство бывшего сотрудника телеканала «Рен-тв», который рассказал, что телевизионщики «вписывали мысль про «агента Кремля» в свои фильмы».

Согласно расследованию, власти используют специальные мониторинговые группы, которые следят за каждым неосторожным заявлением политика, а на основе их «начинают атаку на политика, например, могут возбудить уголовное дело». Услуги таких мониторинговых групп, по данным «Проекта», обходятся в сотни миллионов рублей в год. Также, уверяют журналисты, Навальным занимаются ФСБ, МВД, сотрудники Евгения Пригожина и многочисленные подрядчики.

Исходя из этого, в расследовании говорится, что в Кремле знали о произошедшем с Навальным и о состоянии его здоровья. «Высокопоставленные сотрудники администрации президента настолько пристально следили за ситуацией, что изучали результаты анализов оппозиционера. Один из чиновников даже поделился данными обследований, которых еще не было в СМИ, с корреспондентом «Проекта». И пояснил: они показывают, что у Навального «точно нет отравления», — говорится в материале.

Издание связало подобную осведомленность с фотографиями из кабинета главврача омской больницы, куда попал Навальный: на них присутствуют трое мужчин в костюмах, напоминающие сотрудников силовых органов. В одном из них узнали начальника управления МВД по Омской области Вячеслава Крюкова.

20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, и самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.

Ранее омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно.

22 августа Навального все-таки доставили в берлинскую клинику «Шарите». По имеющейся сейчас информации, политик пока так и не вышел из комы.

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