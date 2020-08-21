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Омские врачи не дают разрешение на транспортировку Алексея Навального

Анастасия Цой
Сегодня в 9:59

Омские врачи не дают разрешение на транспортировку политика Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Главный врач омской больницы Александр Мураховский заявил, что оппозиционер нетранспортабелен из‑за того, что его состояние нестабильно, а решения родственников для перевозки недостаточно.

«При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение», — написала Ярмыш. Самолет, который должен был перевезти политика, уже приземлился в Омске.

«За вчерашний день мы говорили с десятками медиков, и все твердили одно и то же: на борту современного медицинского самолета точно безопаснее, чем в БСМП Омска, вывозите его как можно скорее», — написал в телеграм-канале соратник Навального Леонид Волков.

Он добавил, что все врачи, с которыми они общались, говорят, что понятия «нетранспортабелен» не существует, если в самолете есть необходимое оборудование. В то же время юристы объясняют, что врач не может запретить транспортировку, так как решения жены — законного представителя — достаточно.

Главврач Мураховский в разговоре с журналистами сказал, что российские доктора не будут консультироваться с немецкими специалистами: «Я не считаю, что сотрудники Бурденко и Пирогова (российские клиники — Прим.ред.) чем‑то могут уступать врачам из немецкой больницы».

Вчера Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.

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