Омские врачи не дают разрешение на транспортировку Алексея Навального

Омские врачи не дают разрешение на транспортировку политика Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Главный врач омской больницы Александр Мураховский заявил, что оппозиционер нетранспортабелен из‑за того, что его состояние нестабильно, а решения родственников для перевозки недостаточно.

«При этом до нынешнего момента врачи говорили, что готовы санкционировать транспортировку. Именно поэтому мы в кратчайшие сроки ее организовали. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешение», — написала Ярмыш. Самолет, который должен был перевезти политика, уже приземлился в Омске.