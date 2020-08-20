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Навальный впал в кому, в больнице дежурят силовики. Что известно о состоянии политика?

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:11

Алексей Навальный 20 августа попал в реанимацию омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП № 1). Политик летел из Томска в Москву, но в полете ему резко стало плохо, в результате чего самолет пришлось экстренно посадить в Омске.

В больнице Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, он впал в кому. По словам пресс-секретаря Навального и ФБК Киры Ярмыш, оппозиционер находится в стабильно тяжелом состоянии.

Юрист фонда Любовь Соболь уточнила, что Навальному сделали анализы, но врачи «намеренно не дают никакой информации» по его состоянию.

Пресс-секретарь также заявила, что причиной тяжелого состояния Навального является отравление. Когда Навальный поступил в больницу, ему поставили диагноз «острое отравление психодислептиками», писал ТАСС со ссылкой на свои источники, а издание Baza указало название вещества — оксибутират натрия.

Замначальника больницы Анатолий Калиниченко, выступая перед журналистами, сказал, что отравление рассматривается в качестве «одной из возможных причин» плохого состояния политика.

«Проводится большое количество исследований. Ряд диагнозов, которые мы предполагаем, исключены. Диагностический поиск сузился», — сказал он, добавив, что травм у Навального не нашли.

Калиниченко также указал, что состояние оппозиционера стабильно тяжелое, а врачи клиники продвинулись в диагностике его заболевания. Он также отметил, что специалисты «делают не то что бы все возможное, врачи реально занимаются спасением его жизни». Однако подробностей руководство омской больницы пока не раскрыло, ссылаясь на врачебную тайну. Известно только, что состояние Навального «удалось стабилизировать, это осторожный прогностический признак».

Терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин, занимающийся лечением политика с 2013 года, заявил, что собирается эвакуировать Навального в Европу — в Ганноверский или Страсбургский госпитали. Он также отметил, что в данный момент очень важно, чтобы омские медики отдали ему пациента. В данный момент лечение и диагностику политика контролируют региональный и федеральный минздрав.

Представительница омского минздрава Татьяна Шакирова рассказала «Подъему», что транспортировать политика пока не будут. «Он находится у нас. Вопрос транспортировки пока не рассматривается. При необходимости врачи могут обратиться к специалистам федерального центра, но пока такой необходимости нет», — сказала она.

На данный момент обстоятельства предполагаемого отравления политика неизвестны. Источники ТАСС в правоохранительных органах говорят, что версия умышленного отравления пока не рассматривается. Ярмыш не согласилась с такой точкой зрения.

«Я была с Алексеем с самого утра, сидела на соседнем кресле самолета, и ничего общего с обычным отравлением тут нет», — заявила она, добавив, что государственные СМИ будут всячески отрицать факт умышленного отравления политика.

В некоторых медиа стали появляться сообщения о том, что перед вылетом в Москву Навальный выпивал алкоголь — например, Mash написал, что политик пил самогон в деревне Кафтанчиково под Томском, а в его крови было 0,2 промилле алкоголя. Ярмыш опровергла эту информацию, уточнив, что политик накануне не пил и не принимал никаких дополнительных лекарств.

Она добавила, что в больнице, где лежит Навальный, в данный момент много полицейских: «несколько отделов, уголовный розыск, транспортная полиция, СК». По ее словам, силовики также досмотрят личные вещи и багах Навального. Изначально полицию вызвали сами коллеги оппозиционера.

В авиакомпании S7, самолетом которой летел Навальный, сообщили, что на борту политик ничего не ел и не пил. «Экипаж сработал быстро и строго в соответствии с процедурами. Бортпроводники сразу же сообщили об этом командиру воздушного судна, и он принял решение о посадке в ближайшем аэропорту — в Омске», — рассказали в S7.

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