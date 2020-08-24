Омский главврач рассказал о людях в штатском, находившихся в больнице во время лечения Навального

Главный врач омской больницы Александр Мураховский прокомментировал нахождение в медицинском учреждении людей в штатском в тот момент, когда там находился оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом пишет Znak.com.

«Я не могу сказать вам, кто это был. У меня были многие люди в кабинете. Как уже сказали, человек, пациент, политический. Я не могу сказать, что они там что‑то делали. Просто поинтересовались и все», — заявил Мураховский.

В то же время в одном из тех самых «людей в штатском» узнали начальника управления МВД по Омской области Вячеслава Крюкова.