Омский главврач рассказал о людях в штатском, находившихся в больнице во время лечения Навального

Главный врач омской больницы Александр Мураховский прокомментировал нахождение в медицинском учреждении людей в штатском в тот момент, когда там находился оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом пишет Znak.com.
«Я не могу сказать вам, кто это был. У меня были многие люди в кабинете. Как уже сказали, человек, пациент, политический. Я не могу сказать, что они там что‑то делали. Просто поинтересовались и все», — заявил Мураховский.
В то же время в одном из тех самых «людей в штатском» узнали начальника управления МВД по Омской области Вячеслава Крюкова.
Мураховский добавил, что эти люди никак не влияли на процесс лечения Навального. Кроме того, главврач заявил, что никто не препятствовал общению немецких врачей с родственниками пациента: «Они (немецкие врачи. — Прим. ред.) не желали ни с кем разговаривать, они сели в транспорт и уехали. Все».
Также Мураховский сказал, что именно российские врачи спасли жизнь политику: «В БСМП № 1 в Омске с большими усилиями спасли жизнь Алексея Навального, в этом сомневаться нельзя». Он пообещал дополнительно поощрить за это персонал больницы.
20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, и самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.
Ранее омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно.
22 августа Навального все-таки доставили в берлинскую клинику «Шарите». По имеющейся сейчас информации, политик пока так и не вышел из комы.