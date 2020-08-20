Россия возобновит международные полеты еще из трех городов

С 20 августа из России за границу можно будет улететь из шести городов, сообщает пресс-служба Росавиации. К ранее озвученным Москве, Петербургу и Ростову-на-Дону присоединятся Казань, Калининград и Новосибирск.

На данный момент международное сообщение, прерванное в конце марта из‑за пандемии коронавируса, восстановлено с Великобританией, Турцией и Танзанией, а также Швейцарией. Кроме того, запрет на рейсы из России сняла Австрия.

Также Россия открыла границу с Абхазией. Накануне премьер-министры России и Беларуси договорились о скором снятии ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу.