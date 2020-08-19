Россия и Беларусь договорились об открытии границ

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Беларуси Роман Головченко договорились о снятии ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу. Об этом сообщается на сайте кабмина Беларуси.

Стороны подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений между странами и обсудили актуальные вопросы взаимодействия. Отмечается, что премьер-министры нацелены на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства.

Когда откроются границы между Беларусью и Россией, пока не сообщается.

Ранее Россия открыла границу с Абхазией. Кроме того, с 1 августа возобновлено международное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.