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Россия и Беларусь договорились об открытии границ

Юлия Онодэра
Вчера в 23:41

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Беларуси Роман Головченко договорились о снятии ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу. Об этом сообщается на сайте кабмина Беларуси.

Стороны подтвердили готовность к укреплению торгово-экономических отношений между странами и обсудили актуальные вопросы взаимодействия. Отмечается, что премьер-министры нацелены на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства.

Когда откроются границы между Беларусью и Россией, пока не сообщается.

Ранее Россия открыла границу с Абхазией. Кроме того, с 1 августа возобновлено международное сообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

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