С 1 августа возобновятся международные полеты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Самолеты будут летать только из трех городов — Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. Также авиасообщение возобновляется только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией.

В конце марта Россия приостановила все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. Исключение было сделано только для рейсов, вывозящих российских граждан из других стран или утвержденных особым распоряжением правительства. «Аэрофлот» после этого до 1 августа прекратил продажу билетов на свои рейсы за границу.

Недавно стало известно, что российские власти восстановят международное авиасообщение в два этапа. Правда, СМИ писали, что на первом этапе улететь можно будет в 13 стран.