Австрия сняла запрет на рейсы из России. Туристы смогут приехать в эту европейскую страну уже с 1 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на международный аэропорт Вены.

Вместо запрета на въезд Австрия введет более строгие правила въезда. «С одной стороны, это обеспечит безопасность, с другой — гарантирует свободу передвижения», — говорится в сообщении.

Туристы из России, Белоруссии, Украины, Китая и США должны будут пройти 10-дневный карантин и сделать тест на коронавирус, который будет доступен в аэропорту Вены с 7.00 до 20.00 — результаты обещают предоставлять через 3-6 часов.

Пассажиры из других стран смогут выбирать между отрицательным тестом на COVID-19 и карантином. Граждане некоторых государств — Бельгии, Чехии, Франции, Испании, Германии, Великобритании — смогут въезжать без ограничений.

Накануне Евросоюз обновил список стран, резидентам которых можно въезжать на территорию ЕС. В него попали 12 государств, России среди них нет. Однако отдельные страны могут вводить свои правила для въезда — этой возможностью как раз воспользовалась Австрия.

Ранее правительство России объявило об открытии международного сообщения с 1 августа. Из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону можно будет вылететь в Турцию, Танзанию и Великобританию. Также с 1 августа откроются границы с Абхазией.