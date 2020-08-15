С 15 августа Россия и Швейцария возобновляют авиасообщение, прерванное в конце марта из‑за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Рейсы между странами начнет выполнять российская авиакомпания «Аэрофлот». Первый самолет из Москвы в Женеву вылетит в субботу в 13.50. «Аэрофлот» будет летать в Швейцарию один раз в неделю.

Швейцарская авиакомпания Swiss планирует также открыть полеты в Москву, но, когда это случится, пока неизвестно. Как поясняет официальный представитель Swiss, дату возобновления сначала должны одобрить власти.

Швейцария исключила Россию из списка стран, в которых отмечается повышенный риск заражения коронавирусом, с 5 августа. Однако пока европейскую страну смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство.

Ранее запрет на рейсы из России также сняла Австрия. Кроме того, с 1 августа возобновлено международное сообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией, а также открыта граница с Абхазией.