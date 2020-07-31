Россия откроет границу с Абхазией 1 августа

Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

По словам оперштаба, границы решили открыть на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России. Ведомства оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в Абхазии, а также готовность инфраструктуры страны к приему туристов.

В оперштабе отметили, что также прорабатывают вопрос расширения списка стран, с которыми возобновят полеты.

Ранее правительство России объявило об открытии международного сообщения с 1 августа. Из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону можно будет вылететь в Турцию, Танзанию и Великобританию.