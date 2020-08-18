Михаил Дягтерев создал народный совет. Туда позвали протестующих против ареста Фургала

Глава Хабаровского края Михаил Дягтерев объявил о формировании Народного совета, куда пригласят сторонников Сергея Фургала, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал — мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в Народный совет для постоянной связи с властью», — заявил Дягтерев.

Чтобы попасть в совет, необходимо набрать более 250 голосов на сайте «Голос27» или собрать подписной лист минимум на 100 подписей. Приглашены также блогеры, у которых не менее 5000 подписчиков.

Московский суд в июле арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца. Его подозревают в организации серии заказных убийств, совершенных в начале 2000-х годов, а также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям.

Сразу после этого в Хабаровске начались протесты, ставшие самыми массовыми акциями в истории города. Митингующие потребовали судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве.

Врио губернатора Хабаровского края был назначен Михаил Дягтеров, член партии ЛДПР, где также состоял и Фургал. Дегтярев раньше никак не был связан с краем. Его назначение на пост почти сразу ознаменовалось скандалами.