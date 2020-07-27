Сергея Фургала проверят на причастность еще к двум эпизодам организации убийств и покушений

Следственный комитет России проверит бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к совершению убийства и покушению на местных предпринимателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, в данный момент в отношении Фургала и еще четырех фигурантов проводится доследственная проверка по статьям Уголовного кодекса «Убийство» и «Покушение на убийство». Уголовное дело по ним было возбуждено еще в 2004 году, уточняет источник.

«Преступления были совершены в одном из сел Хабаровского края, и их совершение относится к периоду 2003 и 2004 годов», — заявил собеседник агентства, добавив, что в материалах дела говорится о бизнесменах, занимавшихся ломом черных и цветных металлов.

Как утверждает другой источник, причастность Фургала к этим преступлениям была установлена прокуратурой еще в 2004 году (в постановлении говорилось, что нападение совершено «по указанию Фургала С.И.»), однако уголовное дело закрыли.

Ранее московский суд на два месяца арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации серии заказных убийств, совершенных в начале 2000-х годов, а также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям.

В Хабаровске 11 июля начались протесты, это самые массовые акции в истории города. Митингующие требуют, чтобы Фургала судили в Хабаровске, а не в Москве. В последние дни среди лозунгов появились и антипутинские.

Вчера врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые встретился с протестующими. Сначала он остановился на трассе, чтобы поговорить с людьми, которые ехали на митинг в город (он ехал в противоположную сторону по рабочим делам). Тогда он заявил, что не собирается выходить к митингующим, но уже вечером появился у здания городской администрации. Правда, он сделал это, когда акция протеста закончилась и большинство участвовавших в ней хабаровчан разошлись. Некоторые местные жители считают, что вопросы врио губернатора задавали подставные люди.