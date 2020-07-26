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«Дождался пока все разойдутся и вышел»: Михаил Дегтярев впервые поговорил с протестующими

Анастасия Цой
Сегодня в 17:46

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к протестующим, трансляция велась в его инстаграме.

Дегтярев отвечал на вопросы в течение получаса: например, он вновь предложил создать народный совет для совместного обсуждения и решения проблем края. При этом он призвал жителей города прекратить митинги: «Надо заканчивать. Судьба Сергея Ивановича (Фургала — Прим. ред.) в руках правосудия. Москва все услышала. Вас вся страна наблюдает».

Он также еще раз прокомментировал свое отношение к делу Фургала: «Про Фургала повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты. Но регион не может оставаться без руководителя, и я указом президента назначен, чтобы все работало, бюджет тратился на социальные нужды».

Дегтярев вышел к протестующим после 22.00 по местному времени, когда митинг закончился и большинство людей разошлись. В социальных сетях хабаровчане пишут, что это было сделано специально. Вот несколько комментариев: «На кого рассчитан спектакль? Митингующие давно дома!», «Дождался пока все разойдутся и вышел», «Какая‑то постанова. Какие‑то вопросы не по теме, не то, что волнует сейчас народ».

Во время встречи один из активистов, который в тот момент еще оставался у здания администрации, заявил, что среди собравшихся нет настоящих протестующих, а люди, задающие вопросы, — это сотрудники центра «Э», других государственных служб и журналисты.

Кроме того, после встречи произошла драка между одним из протестующих по имени Валентин Квашников и человеком, которого он назвал провокатором. Квашников заявил, что мужчина угрожал ему из‑за того, что он хотел задать вопрос врио губернатора.

Протесты в Хабаровске начались 11 июля, это самые массовые акции в истории города. Митингующие требуют, чтобы бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации серии заказных убийств, судили в Хабаровске, а не в Москве. В последние дни среди лозунгов появились и антипутинские.

До этого Дегтярев отказывался выходить к протестующим. «Нет, не выйду. Я никогда диктат не позволю», — говорил он. Также он заявлял об иностранном вмешательстве в протесты. Сегодня утром он остановился на трассе и поговорил с людьми, которые ехали на митинг.

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