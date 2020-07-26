«Дождался пока все разойдутся и вышел»: Михаил Дегтярев впервые поговорил с протестующими

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к протестующим, трансляция велась в его инстаграме. Дегтярев отвечал на вопросы в течение получаса: например, он вновь предложил создать народный совет для совместного обсуждения и решения проблем края. При этом он призвал жителей города прекратить митинги: «Надо заканчивать. Судьба Сергея Ивановича (Фургала — Прим. ред.) в руках правосудия. Москва все услышала. Вас вся страна наблюдает». Он также еще раз прокомментировал свое отношение к делу Фургала: «Про Фургала повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты. Но регион не может оставаться без руководителя, и я указом президента назначен, чтобы все работало, бюджет тратился на социальные нужды».

Дегтярев вышел к протестующим после 22.00 по местному времени, когда митинг закончился и большинство людей разошлись. В социальных сетях хабаровчане пишут, что это было сделано специально. Вот несколько комментариев: «На кого рассчитан спектакль? Митингующие давно дома!», «Дождался пока все разойдутся и вышел», «Какая‑то постанова. Какие‑то вопросы не по теме, не то, что волнует сейчас народ». Во время встречи один из активистов, который в тот момент еще оставался у здания администрации, заявил, что среди собравшихся нет настоящих протестующих, а люди, задающие вопросы, — это сотрудники центра «Э», других государственных служб и журналисты.