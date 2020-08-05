Baza: СК начал проверку после обвинений сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании

Как уточняет канал, следователи заинтересовались историей после твита пользовательницы под ником «Внутренняя эмиграция», в которой рассказывалось, как Простаков и Золотов участвовали в изнасиловании пьяной девушки на вечеринке.

Следственный комитет России начал проверку после обвинений в групповом изнасиловании, потупивших в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова . Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«Потом наутро мальчишки позвонили ее парню, отвезли к нему на такси и дали пинок на выходе из машины. Участники этой истории бурно смеялись над тем, что она «шлюха», — уточняла в твиттере девушка.

После этого Простаков и Золотов покинули издание. При этом Золотов заявил, что речь идет не об изнасиловании, а о групповом сексе, в котором он не участвовал.

Как сообщает Baza, по результатам начатой СКР проверки могут возбудить уголовное дело.

Ранее в московской медиатусовке разгорелся скандал — 13 июля в твиттере появились обвинения в многочисленных домогательствах и даже сексуальном насилии. В них, помимо Простакова и Золотова, обвинили бывшего журналиста Сергея Миненко, экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и журналиста «Дождя» Павла Лобкова. Руслан Гафаров после этого уволился из Сбербанка, где работал SMM-менеджером.

О харассменте также заявляли работницы московских баров «Зинзивер», «Южная рюмочная», «Барка», «Дежурная рюмочная» и «Бумажная фабрика». 22 июля в приставаниях к несовершеннолетним обвинили игрока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского. Об этом рассказала его бывшая ученица, а ныне журналистка The Bell Екатерина Аренина.