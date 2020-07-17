The Village: барменши популярных рюмочных Москвы регулярно сталкивались с харассментом от начальства

Издание The Village сообщило о случаях харассмента, с которым регулярно сталкивались сотрудницы московских рюмочных, популярных у студентов и представителей медиатусовки.

Речь идет о заведениях «Зинзивер», «Южная рюмочная», «Барка», «Дежурная рюмочная» и «Бумажная фабрика», которые принадлежат Дмитрию Ицковичу. О системном харассменте в рюмочных рассказали их бывший менеджер по социальным связям Егор Хорошилов и несколько девушек, с которыми пообщался The Village.

По словам бывших и некоторых действующих (они говорили с журналистами анонимно) сотрудников рюмочных харассментом чаще всего занимались управляющий Георгий Мамаков, менеджер Антон Мухин и завхоз Тимур Аламаев. Они позволяли себе не только сексистские шутки и двусмысленные намеки в рабочем чате, но и постоянные приставания к барменшам, иногда даже пользуясь их алкогольным опьянением — например, на корпоративных мероприятиях. Однажды Мамаков домогался и до самого Хорошилова.

«Вы выпиваете вместе, и в любой момент к тебе может подойти кто‑то из коллег, жестко тебя зажать и не отпускать. А вокруг будто бы всем плевать» , — рассказала одна из девушек.

При этом руководство рюмочных, по словам собеседников The Village, было в курсе происходящего, но не считало это харассментом. Руководство подтвердило, что большинство инцидентов считать харассментом нельзя, потому что отношения в коллективе строятся дружеские, а в случае, когда харассмент действительно происходил, виновные несли наказание в виде выговоров и штрафов.

Управляющая заведений Полина Каргаленкова объяснила, что у них «очень неполиткорректный коллектив и куча черного юмора и пародия на харассмент по обоюдному согласию» .

«Мне известны случаи жалоб на неформатное общение в рюмочных. В связи с тем, что работа связана с плотным контактом друг с другом во время рабочих смен, могли возникать ситуации, которые можно понять двояко», — утверждает бар-менеджер Антон Власкин. Власкина также обвинили в грубом обращении с подчиненными, но он ответил, что его реакция была связана с нарушениями персоналом требований к работе.

Другие представители руководства рюмочных либо не стали комментировать ситуацию, либо напомнили, что в коллективе строились не корпоративные, а неформальные дружеские отношения, с некоторыми свободами в общении.

На днях в московской медиатусовке разгорелся другой подобный скандал — 13 июля в твиттере появились обвинения в многочисленных домогательствах и даже сексуальном насилии в российской медиатусовке. В них обвинили, в том числе, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова, бывшего журналиста Сергея Миненко, экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и журналиста «Дождя» Павла Лобкова. Руслан Гафаров после этого уволился из Сбербанка, где работал SMM-менеджером, Сергей Простаков также ушел из «МБХ медиа».