Руслан Гафаров ушел из Сбербанка после обвинений в домогательствах и изнасиловании

SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров решил уволиться из компании после обвинений в домогательствах и изнасиловании. Об этом он сообщил в своем твиттере.

13 июля в твиттере появились сразу несколько историй о домогательствах в российской медиатусовке. В этом обвинили шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова, бывшего журналиста Сергея Миненко, экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и журналиста «Дождя» Павла Лобкова.

Несколько девушек рассказали о приставаниях и неподобающем поведении со стороны Гафарова, а одна напрямую обвинила его в изнасиловании. Позже девушка написала, что обсудила ситуацию с Гафаровым в переписке и они все выяснили. Гафаров признал вину.

После обвинений Сбербанк начал внутреннюю проверку. Гафарова и Сергея Миненко, который работает в банке руководителем проектов, отстранили от работы.