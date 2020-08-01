С августа россиянам, возвращающимся в страну вывозными рейсами, не нужно соблюдать карантин

С 1 августа россиянам, возвращающимся в страну вывозными рейсами, не нужно соблюдать 14-дневный карантин. Соответствующее постановление, подписанное главой Роспотребнадзора Анной Поповой, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом все россияне, прилетающие в страну из‑за рубежа, должны будут заполнять специальную анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс, а также в течение трех дней после прилета сдавать тест на COVID-19. Эти правила касаются и вывозных, и регулярных рейсов.

Иностранцы, прилетающие в Россию, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус уже при посадке в самолет. Ранее им разрешалось сдать тест уже в России.

Ранее российское правительство объявило о возобновлении международного сообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией. С 1 августа туда можно вылететь из трех российских городов — Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. Также с 1 августа, то есть с сегодняшнего дня, Россия откроет границу с Абхазией, а с 15 августа — возобновит авиасообщение со Швейцарией.

Евросоюз обновил список стран, резидентам которых можно въезжать на территорию ЕС. В него попали 12 государств, России среди них нет. Однако отдельные страны могут вводить свои правила для въезда. Этой возможностью воспользовалась Австрия, снявшая запрет на рейсы из России.