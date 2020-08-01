С 15 августа Россия возобновит авиасообщение с еще одной страной

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией. Об этом пишет РИА «Новости».

Рейсы будут совершаться из Москвы в Женеву и обратно один раз в неделю. При этом ТАСС пишет, что с 11 августа Россия может возобновить авиасообщение сразу со всеми странами. «Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа», — сообщил один из собеседников агентства.

Ранее российское правительство объявило о возобновлении международного сообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией. С 1 августа туда можно будет вылететь их трех российских городов: Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. Также вчера стало известно, что с 1 августа, то есть с сегодняшнего дня, Россия откроет границу с Абхазией.

Ранее Евросоюз обновил список стран, резидентам которых можно въезжать на территорию ЕС. В него попали 12 государств, России среди них нет. Однако отдельные страны могут вводить свои правила для въезда. Этой возможностью воспользовалась Австрия, снявшая запрет на рейсы из России.