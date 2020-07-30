Сбербанк не станет увольнять Сергея Миненко, обвиненного в сексуальных домогательствах

Руководство Сбербанка решило не увольнять главу проектов Сергея Миненко, обвиненного в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Второй сотрудник, SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров, которого также обвинили в домогательствах, уволился по собственному желанию две недели назад. Расследование в отношении Гафарова и Миненко Сбербанк начал 14 июля. Их временно остранили от работы.

Недавно в московской медиатусовке разгорелся скандал: 13 июля в твиттере появились истории о многочисленных домогательствах и даже сексуальном насилии. В них обвинили в том числе шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова, экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и журналиста «Дождя» Павла Лобкова. О харассменте также рассказали работницы московских баров «Зинзивер», «Южная рюмочная», Barkakbar, «Дежурная рюмочная» и «Бумажная фабрика».