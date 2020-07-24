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Патриарх Кирилл утвердил лишение сана схиигумена Сергия

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:39

Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда о лишении сана схиигумена Сергия (Романова). Об этом говорится на сайте московского патриархата.

Схиигумен обвиняется «в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов», говорится на сайте. Решение суда также установило факты лжи и клеветы в выступлениях Сергия.

Уточняется, что схиигумен «открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея».

Среди других нарушений канонических норм — «прекращение поминовения» Сергием патриарха и правящего архиерея за богослужением. Согласно судебному решению, схиигумен своими действиями нарушил присягу при поставлении в пресвитерский сан — он подписал ее 24 декабря 2001 года.

Ранее Сергий собрал на крестном ходу более тысячи сторонников, но уже 23 июля РПЦ заявляла, что сподвижники покидают священнослужителя.

Сергий — COVID-диссидент, который верит в заговор жидокоммунистов, жидомасонов и хасидов и продвигает идеи православного фундаментализма. В разгар пандемии коронавируса он назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов священник проклял, как и весь их род.

После этого Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления игуменью Варвару. Его признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил и лишили церковного сана.

В ответ Сергий заявил, что сана нужно лишить патриарха Кирилла — за ростовщичество, поскольку он владел долей в банке «Пересвет». Духовную войну он обещал объявить и Владимиру Путину, если тот не передаст ему полномочия президента. «Три дня, и я наведу порядок в России», — уверяет опальный схиигумен.

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