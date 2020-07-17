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Схимонах Сергий собрал на крестном ходу более тысячи сторонников

Семён Гудошников
Сегодня в 16:33

Более тысячи человек приняли участие в крестном ходе, который организовал схимонах Сергий, захвативший Среднеуральский женский монастырь и лишенный сана РПЦ. Об этом пишет Ura.ru.

Крестный ход прошел на территории Среднеуральского монастыря. Вместе с Сергием на нем присутствовали хоккеист Павел Дацюк, полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков, осужденный за попытку госпереворота, и участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Сергий возглавил крестный ход и прошел вместе со своими сторонниками вокруг храмов монастыря. На территории обители в это время находились полицейские.

Крестный ход в Екатеринбурге ежегодно проводят в ночь с 16 на 17 июля — в это время в 1918 году был расстрелян последний император России Николай II вместе с членами семьи.

На этот раз в Екатеринбурге впервые состоялось сразу два крестных хода — официальный от городской епархии, который прошел от Храма на Крови до монастыря Ганина Яма, и альтернативный, организованный схимонахом Сергием.

Сергий — COVID-диссидент, который верит в заговор жидокоммунистов, жидомасонов и хасидов и продвигает идеи православного фундаментализма. В разгар пандемии коронавируса он назвал COVID-19 мифом и выступил против режима самоизоляции. Сторонников закрытия храмов священник проклял, как и весь их род.

После этого Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, отстранив от управления игуменью Варвару. Его признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских правил и лишили церковного сана.

В ответ Сергий заявил, что сана нужно лишить патриарха Кирилла — за ростовщичество, поскольку он владел долей в банке «Пересвет». Духовную войну он обещал объявить и Владимиру Путину, если тот не передаст ему полномочия президента. «Три дня, и я наведу порядок в России», — уверяет опальный схиигумен.

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