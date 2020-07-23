РПЦ: сторонники схиигумена Сергия покидают его

Из Среднеуральского женского монастыря, духовником которого был лишенный сана схиигумен Сергий, ушли более 40 монахинь и священнослужителей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, около месяца назад обитель покинула его настоятельница игумения Варвара (Крыгина), вместе с которого тогда же выехали пять монахинь. Следом за ними монастырь оставили еще 38 человек.

«Пока схимонах Сергий (Романов) продолжает транслировать через интернет различную дичь и призывать к противоправным действиям, Среднеуральский женский монастырь продолжают покидать монахини, священнослужители и миряне, не согласные с такими действиями отца Сергия», — написал Легойда.

Ранее схиигумен Сергий назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению руководству и властям. Отец Сергий проклял тех, кто закрыл храмы во время пандемии.

Из за этого екатеринбургская епархия запретила схиигумену проповедовать, а Центр по противодействую экстремизму обвинил священника в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Следом за этим священнослужитель потребовал, чтобы патриарх сложил полномочия, и объявил о создании ополчения.