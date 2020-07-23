«Новая газета» внедрила редакционную политику в отношении харассмента

«Новая газета» внедрила новую редакционную политику в отношении сексуальных домогательств на рабочем месте, пишет The Moscow Times.

Рабочая группа из «Новой газеты» предоставила первую редакцию политики в отношении харассмента еще в феврале. Ее разработали 12 молодых людей: 11 женщин и 1 мужчина. Свод правил в итоге был принят в марте подавляющим количеством голосов.

Согласно нему к домогательствам относятся «не только принуждение к сексу, но и прикосновения, совершенные без согласия, похотливые жесты, комментарии по поводу внешнего вида с сексуальным подтекстом, которые ставят человека в неловкое или унизительное положение».

Редакция создаст «этическую комиссию», которая будет отслеживать жалобы в течение 21 дня с момента их подачи. В комиссию войдут омбудсмен газеты, а также две пары: в каждой из них будет по одной женщине и одному мужчине, причем обязательно один из людей будет в возрасте до 34 лет, а другой старше.

«Новая газета» отправила свои правила в «Синдикат-100», ассоциацию независимых изданий, в число которых входят «Дождь», «Эхо Москвы» и «Медуза», журналисты которых были ранее обвинены в сексуальных домогательствах.

Недавно в московской медиатусовке разгорелся скандал: 13 июля в твиттере появились истории о многочисленных домогательствах и даже сексуальном насилии. В них обвинили в том числе шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова, бывшего журналиста Сергея Миненко, экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и журналиста «Дождя» Павла Лобкова. Руслан Гафаров после этого уволился из Сбербанка, где работал SMM-менеджером, Сергей Простаков ушел из «МБХ медиа». О харассменте также рассказали работницы московских баров «Зинзивер», «Южная рюмочная», Barkakbar, «Дежурная рюмочная» и «Бумажная фабрика».