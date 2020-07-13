«Норникель» не посчитал слив отходов в тундру угрозой экологии. Но руководство фабрики все же уволил

«Норникель» завершил внутренне расследование, связанное со сливом 28 июня загрязнений в тундру с Талнахской обогатительной фабрики. Было выявлено два эпизода несанкционированного сброса технической воды, говорится на сайте предприятия.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей были уволены директор и главный инженер фабрики, а также заместитель главного инженера по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений.

«Норникель» заявил, что по результатам проб сброс воды не может нанести значимого вреда окружающей среде и реке Хараелах. Однако компания считает подобные действия недопустимыми, поскольку сброс технической воды не предусмотрен.

Чтобы не допустить такие случаи в будущем, предприятие решило «стабилизировать водооборот» и «повысить технологическую дисциплину эксплуатации гидротехнических сооружений».

28 июня журналисты «Новой газеты», активисты Гринписа и бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин рассказали, что во время изучения экологических последствий от предыдущей аварии на «Норникеле» обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика сбрасывает отходы по трубам в тундру. Из тундры отходы попадают в реку Хараелах и озеро Пясино, а из него — в Карское море.

В Росприроднадзоре сперва заявили, что сброс отходов в тундру проводился для предотвращения «возможных нештатных ситуаций». В «Норникеле» слив технических жидкостей признали грубым экологическим нарушением. Следственный комитет Норильска возбудил по данному факту уголовное дело.