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В Норильске возбудили уголовное дело о сбросе отходов в реку фабрикой «Норникеля»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:28

Следственный комитет Норильска возбудил уголовное дело после сброса производственных отходов в реку Хараелах Талнахской обогатительной фабрикой (принадлежит «Норникелю»). Об этом пишет «Новая газета».

Дело возбудили по статье 246 УК («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). Минимальное наказание по этой статье — штраф до 120 тыс. рублей, максимальное — срок до пяти лет.

28 июня журналисты «Новой газеты», активисты Гринписа и бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин рассказали, что во время изучения экологических последствий от предыдущей аварии на «Норникеле» обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика сбрасывает отходы по трубам в тундру. Из тундры отходы попадают в реку Хараелах и озеро Пясино, а из него — в Карское море.

Журналисты и экологи вызвали на место слива представителей полиции, МЧС, прокуратуры и Росприроднадзора. В это время сотрудники «Норникеля» начали демонтировать трубы, по которым производился слив отходов, а трактор компании случайно наехал на автомобиль прокуратуры.

В Росприроднадзоре заявили, что сброс отходов в тундру проводился для предотвращения «возможных нештатных ситуаций». В «Норникеле» слив технических жидкостей признали грубым экологическим нарушением. Ответственных за инцидент отстранили от работы на фабрике, в компании запустили служебное расследование.

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