«Норникель» признал грубым экологическим нарушением сброс технической воды в тундру

«Норникель» признал грубым экологическим нарушением слив технической жидкости с территории хранилища отходов Талнахской обогатительной фабрики в тундру. Об этом говорится в заявлении компании.

Ответственные за сброс воды в тундру лица отстранены от работы на фабрике, в самом «Норникеле» началось служебное расследование. При этом в заявлении компании говорится, что угроза дальнейшей утечки отходов полностью устранена.

В «Норникеле» объяснили сброс технической жидкости из отстойного пруда хвостохранилища повышением уровня воды и попыткой устранить «возможные внештатные ситуации». При этом в компании добавили, что подобные действия сотрудников фабрики можно классифицировать только как грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.

28 июня журналисты «Новой газеты», активисты Гринписа и бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин рассказали, что во время изучения экологических последствий от предыдущей аварии на «Норникеле» обнаружили, что Талнахская обогатительная фабрика сбрасывает отходы по трубам в тундру. Из тундры отходы попадают в реку Хараелах и озеро Пясино, а из него — в Карское море.