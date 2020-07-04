Документ с текстом обновленной Конституции опубликовали под названием «Конституция президента»

На момент публикации новости название уже заменили на «Конституция Российской Федерации». Однако копия старой страницы доступна на archive.is.

На интернет-портале правовой информации опубликовали документ с текстом обновленной Конституции. Его назвали «Конституция президента Российской Федерации». Одним из первых на это обратил внимание сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

По приказу Владимира Путина, публикацию текста обновленной Конституции должна была обеспечить Федеральная служба охраны.

Вчера президент подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Они вступают в силу уже сегодня, 4 июля. По словам главы государства, общероссийское голосование «показало высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам».

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% избирателей, высказались против 21,27%, явка на голосование составила 67,97%.

Некоторые избирательные участки на этом голосовании расположились во дворах, багажниках машины, санях и даже в тележке из супермаркета. Фотографии самых необычных мы собрали здесь. Процесс голосования не всегда шел гладко — часть избирателей смогла проголосовать по поправкам дважды, и даже трижды, другие, напротив, придя на участок, узнали, что их голос уже использовали. При этом ЦИК серьезных нарушений на голосовании не зафиксировал.

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин пришел к выводу, что около трети голосов «за» могут быть сфальсифицированы.