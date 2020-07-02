Эксперт по электоральной статистике рассказал об «аномальных» голосах на плебисците по Конституции

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин проанализировал 88 млн голосов по поправкам к Конституции и пришел к выводу, что более 22 млн из них можно считать аномальными.

В разговоре со Znak.com эксперт заявил, что, если бы манипуляций не было, явка бы составила 42%, за поправки проголосовали бы 65%, против — 35%. «Проголосовавших за все равно было бы больше, потому как мест, где голосов «за» было меньше, весьма ограниченное число и они не сделали бы погоды в масштабах страны. Но разница между результатами 65:35 и 78:22 очень существенная, в том числе с политической точки зрения», — заявил он.

Шпилькин пояснил, что есть два кластера участков — первый с явкой около 42% и результатом за поправки в 65% и второй, где явка превышает 60%, а голосов «за» более 70%. Первый кластер, куда попали участки из разных регионов — от Хабаровского края до Архангельской области, от Екатеринбурга до Москвы, — выглядит натурально, а второй несет на себе характерные следы фальсификации данных.