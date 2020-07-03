Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Они вступят в силу 4 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России после проведения общероссийского голосования. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

По словам Путина, голосование «показало высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам», а «окончательное решение по поправкам к Конституции граждане России приняли вместе».

Финальное общероссийское голосование по поправкам к Конституции России прошло 1 июля 2020 года. По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% избирателей, высказались против 21,27%, явка на голосование составила 67,97%.

Некоторые избирательные участки на этом голосовании расположились во дворах, багажниках машины, санях и даже тележке из супермаркета. Фотографии самых необычных мы собрали здесь. Процесс голосования не всегда шел гладко — часть избирателей смогла проголосовать по поправкам дважды и даже трижды, другие, напротив, придя на участок, узнали, что их голос уже использовали. При этом ЦИК серьезных нарушений на голосовании не зафиксировал.

Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин пришел к выводу, что около трети голосов «за» могут быть сфальсифицированы.