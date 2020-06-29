Голосование по поправкам к Конституции идет уже пятый день. Из‑за угрозы распространение вируса ЦИК решила проводить его не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Места для участков выбрали самые разные: от дворов до маршруток. «Афиша Daily» собрала некоторые из них.

Петербург

Участок с тележкой из супермаркета

Смоленск

Участок под балконом

Новгородская область

Участок в лесу

Клинцы, Брянская область

Участок во вдоре

Владивосток

Участок в багажнике

Краснодар

Участок на скамейке

Якутия

Участок на санях

Шелехов, Иркутская область

Участок во дворе

Карелия

Участок на остановке

Челябинск

Участок в юрте

Село Комаровка, Ульяновская область

Участок на пне

Линево, Новосибирская область

Участок в парке

Тара, Омская область

Участок в поле

Омск

Участки в маршрутках

Деревня Пурлыга в Бижбулякском районе Башкортостана

Участок на остановке

Малаховка, Люберцы

Участок в палатке

Эвенкийский район, Красноярский край

Участок в вигваме

Село Сабуровка, Саратовская область

Участок на причале аэропорта

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Как пройдет голосование за изменение Конституции и о каких поправках важно вспомнить
Как пройдет голосование за изменение Конституции и о каких поправках важно вспомнить