Голосование по поправкам к Конституции идет уже пятый день. Из‑за угрозы распространение вируса ЦИК решила проводить его не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Места для участков выбрали самые разные: от дворов до маршруток. «Афиша Daily» собрала некоторые из них.
Петербург
Участок с тележкой из супермаркета
Смоленск
Участок под балконом
Новгородская область
Участок в лесу
Клинцы, Брянская область
Участок во вдоре
Владивосток
Участок в багажнике
Краснодар
Участок на скамейке
Якутия
Участок на санях
Шелехов, Иркутская область
Участок во дворе
Карелия
Участок на остановке
Челябинск
Участок в юрте
Село Комаровка, Ульяновская область
Участок на пне
Линево, Новосибирская область
Участок в парке
Тара, Омская область
Участок в поле
Омск
Участки в маршрутках
Деревня Пурлыга в Бижбулякском районе Башкортостана
Участок на остановке
Малаховка, Люберцы
Участок в палатке
Эвенкийский район, Красноярский край
Участок в вигваме
Село Сабуровка, Саратовская область
Участок на причале аэропорта
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