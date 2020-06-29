Голосование по поправкам к Конституции идет уже пятый день. Из‑за угрозы распространение вируса ЦИК решила проводить его не только в помещениях, но и на открытом воздухе. Места для участков выбрали самые разные: от дворов до маршруток. «Афиша Daily» собрала некоторые из них.