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Более 10 избирателей в Подмосковье не смогли проголосовать, поскольку их голоса уже использовали

Семён Гудошников
Сегодня в 20:11

В Подмосковье более 10 избирателей пришли на участок и обнаружили, что за них уже кто‑то проголосовал. Об этом рассказала жительница Королева Юлия Распопова, которая сама попала в такую ситуацию, пишет RTVI.

По ее словам, она собиралась проголосовать вместе с мужем, который пришел на избирательный участок первым. Мужчина позвонил Распоповой и сообщил, что за него уже кто‑то проголосовал, а потому он не может принять участие в плебисците.

Тогда женщина сама приехала на участок, где ей также сказали, что она уже якобы проголосовала. Председательница участковой комиссии сказала, что «вас таких уже много» и открыла журнал, где подпись женщины уже стояла.

В аналогичной ситуации, по словам Распоповой, оказались более десяти человек. Они вызвали полицейских, которые доставили их в отделение, составили акт и отпустили. Когда после этого женщина вернулась на участок, чтобы сфотографировать свою подпись, там появились еще около восьми человек, также пожаловавшихся, что за них уже проголосовали.

Это не первый случай, когда избиратели сообщают об использовании их голосов на плебисците по Конституции. В подобную ситуацию попала семья с детьми, пришедшая на избирательный участок в московском районе Лефортово. Зампредседателя Мосгоризбиркома объяснил произошедшее простой ошибкой и усталостью членов УИК. Тем не менее бюллетени из сейф-пакета на участке признали недействительными, а пострадавший мужчина и председатель комиссии обратились в полицию для проведения проверки.

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