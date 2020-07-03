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«Легитимность итогов бесспорна»: ЦИК утвердил результаты голосования по Конституции

Семён Гудошников
Сегодня в 12:59

Центризбирком утвердил результаты плебисцита по поправкам к Конституции. По данным ЦИК, их поддержали 77,92% избирателей, высказались против 21,27%, явка на голосование составила 67,97%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу комиссии Эллу Памфилову.

Постановление ЦИК с данными по голосованию было принято членами комиссии единогласно. В региональных избиркомах два члена комиссий отказались подписывать протоколы — это представители КПРФ из Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Также в Центризбирком поступило 15 особых мнений о проведении голосования — 11 от членов комиссий от КПРФ, два — от «Яблока», по одному от ЛДПР и «Справедливой России». «Особое мнение не содержит фактов, свидетельствующих о нарушениях, допущенных при проведении голосования и установления итогов, которые могли бы поставить под сомнение достоверность результатов волеизъявления граждан РФ», — заявила Памфилова.

Она также добавила, что данные по плебисциту достоверны, а «легитимность итогов голосования бесспорна». По ее мнению, голосование прошло максимально открыто, безопасно, свободно и демократично, а ЦИК справился со всеми поставленными задачами.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Некоторые избирательные участки расположились во дворах, багажниках машины, санях и даже тележке из супермаркета. Фотографии самых необычных мы собрали здесь. Процесс голосования не всегда шел гладко — часть избирателей смогла проголосовать по поправкам дважды и даже трижды, другие, напротив, придя на участок, узнали, что их голос уже использовали. Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин пришел к выводу, что около трети голосов «за» могут быть сфальсифицированы.

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