Только один российский регион проголосовал против поправок в Конституцию

Только один российский регион проголосовал против принятия поправок в Конституцию. Это Ненецкий автономный округ (НАО), сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Явка в НАО составила 58,28%. За поправки проголосовали 44,42% избирателей, против — 54,57%.

Наибольшая поддержка поправок — в Чеченской Республике (97,9% «за»), Республике Тыва (96,7% «за»), Республике Крым (90% «за»), Республике Дагестан (89,1% «за») и Ямало-Ненецком автономном округе (89,1% «за»).

Наименьшая поддержка поправок, кроме НАО, — в Республике Саха (Якутия) (58,3% «за»), Камчатком крае (61,7% «за»), Магаданской (62% «за») и Омской областях (62% «за»). Информацию по всем регионам можно посмотреть здесь.

ЦИК к этому времени обработал уже все протоколы на голосовании по Конституции. Окончательные результаты: за поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки находились в багажнике машины, санях, тележке супермаркета и не только, мы собрали фотографии здесь. Часть избирателей смогла проголосовать по поправкам дважды и даже трижды, другие, напротив, придя на участок узнали, что их голос уже использовали.

В январе Владимир Путин анонсировал поправки в Конституцию. Ко второму чтению законопроекта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку, которая обнулит президентские сроки действующего главы государства и тем самым позволит ему вновь участвовать в выборах. Поправку приняли после того, как Путин сказал, что обнуление сроков возможно, если Конституционный суд признает это законным. До всероссийского голосования поправки уже одобрили Госдума, Совфед, две трети регионов, президент подписал их, а КС признал соответствующими основному закону страны.